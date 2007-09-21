Прес-конференція на тему: “Чи стане можливим доступ до лікування СНІДу для ВІЛ-позитивних затриманих в Україні?”, присвячена проблемі доступу до життєво важливих ліків ВІЛ-позитивним та хворим на СНІД людям, які потрапляють в умови тимчасового затримання (арешту). Учасники: керівник національного адвокаційного проекту Бондар Вікторія; заступник міністра охорони здоров’я Олександр Орда; заступник міністра, начальник міліції громадської безпеки Василь Фатхутдінов та людина, яка живе з ВІЛ-інфекцією (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 227-35-30, 8 066 638-63-10, inna_boyko@list.ru. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.