Перша у світі вакцина від лихоманки Денге скоро вийде на ринок

Французький фармгігант Sanofi обіцяє до 2015 року представити революційну вакцину проти лихоманки Денге, повідомляє Reuters. У вересні вже мають бути озвучені результати важливого етапу випробувань, проведеного на 4000 дітей в Таїланді, пише www.med2.ru.

Sanofi вклав 350 мільйонів доларів в нову фабрику, щоб отримати вакцину. Але компанія сподівається швидко відбити інвестовані гроші і заробити мільярди, що цілком можливо у разі успіху. Компанія збирається, в першу чергу, отримати "добро" на реалізацію в країнах, де лихоманка є ендеміком. В їх число входять Австралія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд і Мексика.

Відомо: вакцинація передбачає введення трьох доз препарату протягом року. Первинні тести показали: вакцина ініціює стійку імунну відповідь на чотири штаму Денге. За оцінками фахівців, ефективність розробки Sanofi складе 75-80%.