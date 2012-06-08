Жінкам, які прагнуть схуднути, суворо забороняється голодувати

Римма Мойсенко - лікар-дієтолог, керівник медичного центру Риммарита, розповідає, чим може загрожувати відмова від сніданку і взагалі нерегулярний прийом їжі.

"Справа ще в тому, що для більшості жінок дієта стає нав`язливою ідеєю. Я не знаю, наприклад, жінки, яка хоча б раз в житті не сідала на дієту. Більшість же піддає себе цьому катуванню як мінімум 2-4 рази на рік. А то і зовсім тимчасово відмовляються від їжі.

Низькокалорійна дієта - це, як не дивно, найгірший друг жіночої жирової клітини. Якби жінки усвідомлювали шкоду, яку завдають своєму організму, вони ніколи не стали б цього робити. Як тільки ваші жирові клітини починають розуміти, що надходження калорій в організм зменшилося, вони кидають бойовий клич і закликають жироутворюючі ферменти приступити до своїх обов`язків.

Дієта збільшує розмір ваших жирових клітин, змушує їх активніше накопичувати жир або повільніше спалювати його.

Якщо хочете мати нормальну вагу, вживайте порції білка щоденно (на обід - філе куряче (або риба) з гарніром з овочів, увечері - салат з морепродуктами або рибою, або порція знежиреного сиру з салатом з овочів). Як гарнір до білка обов`язково їжте не менше 500 грамів овочів в день.

Не забувайте про порції крупи 1 раз на день (краще вранці у вигляді каші або пластівців). На обід додавайте складні вуглеводи у вигляді крупи, бобових, зернового бездріжджового хліба з висівками (особливо в період перед початком місячного циклу). На вечерю не вживайте м`ясо і птицю, а лише рибу, морепродукти або сир.

Один раз в 7-10 днів влаштовуйте розвантажувальний білковий день: 500 грамів знежиреного сиру і 1 літр кефіру. Розподілити на 5 прийомів. Додатково пити воду і зелений чай (не менше 1,5 літрів на день). І два рази на тиждень відвідуйте тренажерний зал або заняття за системою пілатес. Від цього м`язи будуть зміцнюватися, а обсяги падати ".

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