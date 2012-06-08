Продукти для прискорення обміну речовин

Щоб ефективно скидати вагу, не потрібно обмежувати себе в їжі, а тим більше голодувати, краще включи в свій раціон три супер-продукта, які допомагають прискорити метаболізм.

Поліпшити метаболізм допомагають:

Зелений чай улун

В ході досліджень було доведено, що завдяки високому вмісту поліфенолів цей чай прискорює обмін речовин і тим самим сприяє зниженню ваги. Вживання чотирьох чашок (приблизно літр) улуна в день підсилює метаболізм на 5 %.

Какао-боби

Всупереч розхожій думці від какао-бобів не повніють, а худнуть. Головне – вживати їх по науці.

Не шоколад і не цукерки, в яких містяться масло і цукор, а саме какао-боби будуть вашим вірним помічником в боротьбі за струнке тіло. Ці боби багаті кофеїном і магнієм, які прискорюють метаболізм.

Для досягнення хорошого ефекту рекомендується приймати від 40 до 80 грамів какао-бобів в день. Перевищувати дозу не варто.

Проста вода

При зневодненні процес метаболізму сповільнюється. Якщо нам не вистачає рідини, то тканини відчувають дефіцит і кисню, і поживних речовин, оскільки об`єм циркулюючої крові залежить саме від кількості рідини в організмі.

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