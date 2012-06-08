Епідеміологи очікують на спалах надагресивного вірусу грипу

Два штаму грипу, небезпечні для людей похилого віку і дітей, дадуть про себе знати цієї зими, кажуть фахівці. Випадки захворювання одним з типів H3N2, що вражає людей похилого віку, вже були зафіксовані в Новій Зеландії.

Доктор Ленс Дженнінгс вважає, що варто підготуватися до масового спалаху інфекції, яка може забрати життя десятків людей. Також очікується, що взимку активізується грип типу В, надзвичайно небезпечний для дітей, пише www.med2.ru.

Ще в жовтні ВООЗ прийняла рішення, які штами будуть включені в сезонні вакцини від грипу. Згідно з офіційними рекомендаціями, поки можна не робити щеплення, почекавши до холодного сезону. Однак доктор Дженнінгс нагадує: активність грипу може різко зрости, а на вироблення імунітету потрібно до двох тижнів після імунізації.

Між тим, представники гонконзького МОЗ б`ють на сполох: у кінці тижня дворічний хлопчик потрапив до лікарні. До сих пір його стан оцінюється як важкий. Причина - зараження вірусом A (H5N1), повідомляє Xinhua.

Батьки хлопчика вирішили звернутися за медичною допомогою, коли у того розвинулися фебрильні судоми. До цього фіксувався нежить. Також на даний момент в групі ризику знаходяться ще 80 чоловік.