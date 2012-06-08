Чим небезпечні "швидкі" каші

Налягаючи на вівсянку, легко погладшати, і тоді вона буде не перешкоджати, а допомагати розвитку хвороб серця і діабету.

У миттєвих каш є ще одне слабке місце. На відміну від нудного геркулеса вони містять дуже привабливу приманку - ягоди або фрукти. Як правило, це маскарад - доза їх дуже невелика, а смак створюють не вони самі, а ароматизатори, ідентичні натуральним, пише www.antirak-center.ru. Ідентичні - не значить натуральні: природні молекули практично завжди відрізняються від своїх синтетичних копій. Тому намагайтеся купувати просто вівсянку, а заморожені ягоди і фрукти можна додавати за смаком круглий рік. І гроші заощадите, і корисніше.

Денна доза бета-глюкану - 3 грами. Стільки його міститься в 50-60 грамах геркулесових пластівців. Але будь-які вівсяні каші краще їсти не щодня, адже бета-глюкан можна отримати і з інших продуктів. Він є в зерновому хлібі або хлібі грубого помелу. Непогано, якщо цей хліб буде містити зерна ячменю і вівсянки - в них бета-глюкану особливо багато. Є він у пророщених зернах пшениці, висівках, мюслі і навіть в пиві. Не забувайте і про пектин, що міститься у фруктах і ягодах, ці волокна теж знижують холестерин.