Мінус 2,5 кілограма за три дні
Дієта запобігає відчуттю голоду
Пропонуємо вашій увазі дієту, здатну «прибрати» 2,5 кілограм зайвої ваги за три дні. При цьому дієта включає п`ять прийомів їжі, тим самим запобігаючи відчуттю голоду.
Перший сніданок включає: чай з лимоном, одну чайну ложку меду і 150г знежиреного сиру.
Другий сніданок складається із склянки кислого соку (апельсиновий, яблучний і т.д.) і 125 г дієтичного йогурту.
Але, обережніше з цією дієтою слід бути людям, у яких є які-небудь хронічні захворювання, а також тим, у кого алергія на мед.
Обід повинен складатися з 200г полуниці, 200г відварної цвітної капусти, однієї чайної ложки меду і чашки теплого чаю.
На полудень з`їжте один апельсин.
Вечеря складається із склянки знежиреного кефіру і однієїчайної ложки меду.
У перервах між їдою не відмовляйте собі в необмеженій кількості чаю, води і кислих соків.
Представлена дієта дуже коротка і абсолютно не шкідлива для здоров`я.
З даною дієтою потрібно бути обережним тим, хто страждає алергічними реакціями на мед.