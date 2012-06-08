Мінус 2,5 кілограма за три дні

Пропонуємо вашій увазі дієту, здатну «прибрати» 2,5 кілограм зайвої ваги за три дні. При цьому дієта включає п`ять прийомів їжі, тим самим запобігаючи відчуттю голоду.

Перший сніданок включає: чай з лимоном, одну чайну ложку меду і 150г знежиреного сиру.

Другий сніданок складається із склянки кислого соку (апельсиновий, яблучний і т.д.) і 125 г дієтичного йогурту.

Але, обережніше з цією дієтою слід бути людям, у яких є які-небудь хронічні захворювання, а також тим, у кого алергія на мед.

Обід повинен складатися з 200г полуниці, 200г відварної цвітної капусти, однієї чайної ложки меду і чашки теплого чаю.

На полудень з`їжте один апельсин.

Вечеря складається із склянки знежиреного кефіру і однієїчайної ложки меду.

У перервах між їдою не відмовляйте собі в необмеженій кількості чаю, води і кислих соків.

Представлена дієта дуже коротка і абсолютно не шкідлива для здоров`я.

З даною дієтою потрібно бути обережним тим, хто страждає алергічними реакціями на мед.

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