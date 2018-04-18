Влітку до свого здоров`я слід ставитися уважніше

З настанням літнього сезону, а особливо у жаркі дні, частішають випадки складних захворювань, що нерідко мають летальні наслідки. За багаторічними спостереженнями медиків пекуче сонце та гаряче повітря негативно впливають на людський організм, особливо на стан здоров`я осіб літнього віку, зі серцево-судинними та легеневими захворюваннями, дітей.

У жаркий день час від часу виникає бажання напитись холодного, зануритись на тривалий час у ставок, басейн чи бурхливу річку, охолодитись під струєю холодної води. Однак трагічні випадки, які стаються у літню пору, спричинені переважно необдуманими діями самих же постраждалих або товариств, у колі яких вони відпочивали.

Українські медики розробили рекомендації, дотримання яких полегшить працю і відпочинок у жарких погодних умовах, допоможе подбати про стан здоров`я.·

Не зловживати сонячними ваннами! Лікарі вважають найкориснішим часом для їх приймання — до 10-11-ої годин ранку і після 17-ої.

· Обмежити перебування на сонці особам літнього віку і тим, хто вживає деякі ліки, наприклад, сульфаніламідні препарати, біологічно активні добавки, гормональні препарати тощо.

· З малюками краще гуляти у затінку і час від часу зволожувати їм тіло вогкою хустиною.

· Обов`язково постійно підтримувати належний водний баланс: випивати за добу не менш ніж 3 літри рідини, найкраще - воду зі соком лимона або квас (від солодкої води може підвищитись артеріальний тиск).

· Холодне пиво вживати не бажано - воно збільшує навантаження на серце. Вживання міцних алкогольних напоїв у спеку категорично протипоказано, тому краще відмовитись від масових святкувань.

· На ніч бажано пити відвар м`яти - він позитивно впливає на загальний стан організму, відновлює роботу нервової системи, судин, є загальнозміцнюючим засобом. ·Добрий порятунок у спеку - кондиціонер, якщо ж його немає, як один з варіантів - завішувати вікна мокрими простирадлами. ·

Супутниками спеки вважаються сонячний і тепловий удари. Значне перегрівання організму супроводжується порушенням водно-електролітного обміну, циркуляторними розладами, периваскулярним та перицелюлярним набряками, дрібнокрапковими крововиливами в мозок, що призводить до втрати свідомості з можливими негативними наслідками.

Коли ж появляються хоч деякі з симптомів: загальна слабкість, розбитість, головний біль, головокружіння, шум у вухах, сонливість, спрага, нудота, гіперемія шкірного покрову, прискорені пульс та дихання, підвищена температура тіла, загальмований психічний стан або психомоторне збудження, втрата свідомості, іноді виникають судоми - це свідчить про те, що розвивається загроза для життя.

У дітей грудного віку частішають при цьому диспепсичні розлади (блювота, діарея), температура тіла різко підвищується, риси обличчя загострюються, загальний стан швидко погіршується, свідомість затьмарюється, виникають судоми, кома. Невідкладна допомога:

Хворого слід негайно винести в прохолодне місце, забезпечити поступ свіжого повітря, звільнити від одягу, дати випити холодної води, на голову покласти холодний компрес.

У більш важких випадках необхідно обгорнути потерпілого простирадлом, змоченим у холодній воді, облити прохолодною водою, покласти лід на голову та пахові ділянки. Якщо після проведених заходів стан хворому не покращився, необхідно викликати "швидку медичну допомогу".

Будьте уважні і бережіть найцінніше у житті - здоров`я своє, своїх рідних і близьких!

Віра Онопко