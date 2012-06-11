Чим небезпечні для здоров'я офісні принтери

Таку заяву зробила група дослідників з Інституту безпеки праці і здоров`я навколишнього середовища Ризького університету імені Страдиня. Учені вирішили дізнатися склад повітря в офісних приміщеннях, в яких часто друкують документи.

В ході дослідження з`ясувалося, що при поганій вентиляції в кабінетах, в яких принтери і копіри працюють практично без зупинки, міститься підвищена концентрація флюорополімерів.

«Якщо, умовно кажучи, в чистих приміщеннях, де немає техніки, концентрація шкідливого пилу 1880 мікрочасток на кубічний сантиметр, то в офісах, напханих технікою, може бути понад 14 500 мікрочасток. Різниця просто величезна», - підсумовують дослідники.

Головне джерело пилу в робочих приміщеннях – тонери (фарби). У їх складі використовуються різні суміші графіту, смоли, залізного порошку і ін. Все це при друці осідає в повітрі.

Робота, пов`язана з друком документів, може привести до головних болів, подразнення шкіри, слизистих оболонок, кашлю, млявості і сонливості, а також ниркової недостатності, підвищення температури і навіть отруєння (реакції на бензол). В деяких випадках флюорополімери можуть сприяти навіть утворенню ракових клітин.

Важливо:

Німецькі учені, що проводили перевірку якості тонерів, виявили, що в продукції деяких виробників гранично допустима норма олововмісних сполук була перевищена більш як в 20 разів! У цих же фарбах були знайдені отруйні речовини трибутил і дибутил. Ці хімічні сполуки можуть порушити гормональну систему людини.

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