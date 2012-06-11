Землетрус магнітудою 6 стався біля берегів Туреччини

Землетрус магнітудою 6 стався в неділю в Середземному морі біля берегів Туреччини, жертв немає, є лише постраждалі, які дістали травми, в основному коли в паніці вистрибували з вікон і балконів.

Як передає РІА Новости з посиланням на місцеву владу, підземний поштовх був зареєстрований поблизу куротної провінції Мугла о 15:45 за місцевим часом і спочатку оцінений сейсмологічною обсерваторією Босфорського університету як землетрус магнітудою 6,1.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 19,6 кілометра. Підземний поштовх тривав близько 30 секунд і спричинив паніку. Багато жителів районів, де відчувалася дія підземної стихії, поспіхом залишали свої помешкання. У низці готелів Анталії та Муглі було евакуйовано туристів.

За даними адміністрацій провінцій Мугла і Анталія, а також департаменту з надзвичайних ситуацій Туреччини, жертв в результаті землетрусу немає.

Як повідомив журналістам глава департаменту охорони здоров`я провінції Мугла Джіхан Текин, 59 осіб після землетрусу звернулися за медичною допомогою, зокрема 54 людини в курортному місті Фетхіе. Шестеро осіб, за його словами, травмовані після того, як вистрибнули з вікон і балконів, зокрема один - важкі, двоє госпіталізовані з серцевим нападом.

За даними турецьких електронних ЗМІ, в результаті землетрусу у низці будинків в провінції Мугла, в основному в сільській місцевості, утворилися тріщини.