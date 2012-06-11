Жирна риба захищає печінку

Щоденна порція сайри або ставриди знижує ризик розвитку раку печінки, довели японські учені з Національного інституту онкології.

В ході 11-річного дослідження вони вивчили дані 90 тис. осіб у віці 45-74 років, яких розділили на групи залежно від частоти вживання риби. Доведено, що у людей, які щодня вживали порцію риби, багатої ненасиченими жирними кислотами, ризик розвитку раку печінки був понижений на третину, в порівнянні з тими, хто їсть рибу не частіше за 1 раз в тиждень. До таких видів риби відносяться сайра, ставрида, кета, сьомга, лососеві.

Ненасичені жирні кислоти в рибі здатні усувати запальні процеси в печінці, вважають учені.

likar.info