Детокс-дієта

Сенс детокс-дієти в детоксикації, тобто у виведенні токсинів з організму. Ця дієта допоможе тобі розвантажити печінку й очистити організм.

Прихильники детокс-дієти вважають, що наші органи постійно перевантажені токсинами із забрудненого навколишнього середовища, пестицидів, нездорового харчування, харчових добавок, кави, алкоголю, сигаретного диму тощо.

Ці токсини накопичуються в нашому організмі, проблеми зі здоров`ям можуть початися в будь-який момент: целюліт, головний біль, млявість шкіри, здуття живота, втома, зниження імунітету й загальне нездужання.

Детоксикація видаляє токсини з організму, в результаті чого ти втрачаєш вагу й почуваєшся здоровішою, попрощавшись із багатьма проблемами, викликаними токсинами.

Дозволені й заборонені продукти можуть значно варіюватися серед різних детокс-дієт, але в цілому однозначно допускаються фрукти, овочі, боби, горіхи, насіння, трав`яні чаї й величезна кількість води.

Більшість продуктів, які багато хто з нас любить - заборонені: пшениця, молочні продукти, м`ясо, риба, яйця, кофеїн, алкоголь, сіль, цукор і оброблені харчові продукти.

Переставши вживати висококалорійні джерела, такі як молочні продукти, м`ясо та вироби на основі пшениці, ти отримуватимеш мінімум калорій із фруктів та овочів, і таким чином втрачатимеш вагу.

Втрата ваги залежатиме від строгості дієтичних обмежень – що менше заборонених продуктів, то більше ти втратиш у вазі.

Запам`ятай, два головних правила будь-якої детокс-дієти - це почати день зі склянки теплої води з лимоном. До полудня вживай клітковину - злакові, яблука. Не забувай випивати до 2,5 літрів води за день.

Приблизне меню детокс-дієти на 3 дні, які можна повторювати:

Перший день

На сніданок - вода з лимоном, фруктова тарілка, живий йогурт, трав`яний чай.

Пізній сніданок - волоські горіхи або мигдаль.

На обід – літній салат (огірки, помідори, трави) з оливковою олією.

Полудень - яблуко або апельсин, трав`яний чай.

Вечеря - овочевий суп-пюре (на воді або овочевому бульйоні без солі).

Другий день

На сніданок - зелений чай, живий йогурт, яблуко, висівки.

Пізній сніданок - насіння гарбуза або соняшника.

Обід - зелений салат із вареним лососем і оливковою олією.

Полудень - банан, трав`яний чай.

Вечеря - овочеве рагу на парі (цукіні, морква, цибуля, помідори, зелень, часник).

Третій день

На сніданок - тепла лимонна вода, фруктове пюре.

Пізній сніданок - насіння соняшнику, яблуко.

На обід - овочевий суп-пюре.

Полудень - живий йогурт, горіхи.

На вечерю - листовий салат з оливковою олією й огірками, йогурт.

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