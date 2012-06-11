Детокс-дієта
Очисти організм і схудни
Сенс детокс-дієти в детоксикації, тобто у виведенні токсинів з організму. Ця дієта допоможе тобі розвантажити печінку й очистити організм.
Прихильники детокс-дієти вважають, що наші органи постійно перевантажені токсинами із забрудненого навколишнього середовища, пестицидів, нездорового харчування, харчових добавок, кави, алкоголю, сигаретного диму тощо.
Ці токсини накопичуються в нашому організмі, проблеми зі здоров`ям можуть початися в будь-який момент: целюліт, головний біль, млявість шкіри, здуття живота, втома, зниження імунітету й загальне нездужання.
Детоксикація видаляє токсини з організму, в результаті чого ти втрачаєш вагу й почуваєшся здоровішою, попрощавшись із багатьма проблемами, викликаними токсинами.
Дозволені й заборонені продукти можуть значно варіюватися серед різних детокс-дієт, але в цілому однозначно допускаються фрукти, овочі, боби, горіхи, насіння, трав`яні чаї й величезна кількість води.
Більшість продуктів, які багато хто з нас любить - заборонені: пшениця, молочні продукти, м`ясо, риба, яйця, кофеїн, алкоголь, сіль, цукор і оброблені харчові продукти.
Переставши вживати висококалорійні джерела, такі як молочні продукти, м`ясо та вироби на основі пшениці, ти отримуватимеш мінімум калорій із фруктів та овочів, і таким чином втрачатимеш вагу.
Втрата ваги залежатиме від строгості дієтичних обмежень – що менше заборонених продуктів, то більше ти втратиш у вазі.
Запам`ятай, два головних правила будь-якої детокс-дієти - це почати день зі склянки теплої води з лимоном. До полудня вживай клітковину - злакові, яблука. Не забувай випивати до 2,5 літрів води за день.
Приблизне меню детокс-дієти на 3 дні, які можна повторювати:
Перший день
На сніданок - вода з лимоном, фруктова тарілка, живий йогурт, трав`яний чай.
Пізній сніданок - волоські горіхи або мигдаль.
На обід – літній салат (огірки, помідори, трави) з оливковою олією.
Полудень - яблуко або апельсин, трав`яний чай.
Вечеря - овочевий суп-пюре (на воді або овочевому бульйоні без солі).
Другий день
На сніданок - зелений чай, живий йогурт, яблуко, висівки.
Пізній сніданок - насіння гарбуза або соняшника.
Обід - зелений салат із вареним лососем і оливковою олією.
Полудень - банан, трав`яний чай.
Вечеря - овочеве рагу на парі (цукіні, морква, цибуля, помідори, зелень, часник).
Третій день
На сніданок - тепла лимонна вода, фруктове пюре.
Пізній сніданок - насіння соняшнику, яблуко.
На обід - овочевий суп-пюре.
Полудень - живий йогурт, горіхи.
На вечерю - листовий салат з оливковою олією й огірками, йогурт.