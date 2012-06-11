Чим корисна кріосауна

Останнім часом кріосауна стала доволі популярною процедурою краси. Вона сприяє покращенню стану шкіри, схудненню та ще безлічі позитивних змін.

Кріосауна допоможе тобі при таких симптомах:

- акне;

- целюліт;

- занепад тонусу шкіри;

- депресія;

- стрес, "синдром менеджера";

- схильність організму до частих застуд, занепад імунітету;

- гормональні збої;

- надлишкова вага (за 1 процедуру в кріосауні спалюється від 1000 ккал.).

Суть процедури аерокріотерапії така: тебе помістять у спеціальну кабіну, наповнену холодною парою рідкого азоту, температура якого досягає -160 С не довше, ніж на 3 хвилини.

Лікар, який контролює весь сеанс, попередньо підганяє камеру за зростом, таким чином, щоб голова і шия залишалися над капсулою кріосауни.

Кріосауна дає масу позитивних ефектів на організм і тіло. Прискорюється обмін речовин, відбувається потужний викид ендорфінів – гормонів щастя.

Завдяки покращенню кровообігу в шкірі оптимізуються обмінні процеси, спостерігається покращення пружності шкіри, вона омолоджується.

Найпривабливішим ефектом після відвідування кріосауни можна вважати антицелюлітну дію холоду.

Залежно від маси тіла, ти можеш втратити за час процедури від 1000 ккал. У середньому худнуть на 7-10 кг за курс із 20-30 процедур.

Примітно, що калорії витрачаються не лише під час сеансу, а й тривалий час після нього – за рахунок нормалізації обмінних процесів, прискореного розщеплення жирів.

Протипоказаннями є будь-які гострі стани з високою температурою, туберкульозний процес, онкологічні захворювання.

При цьому кріосауна допоможе тобі вилікувати алергічні реакції, якщо вони в тебе є.

Якщо поєднувати кріосауну з фітнесом і дієтою, то ти одержиш просто приголомшливий ефект!

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