Як непомітно "схуднути" свого чоловіка

Ось ми, жінки, піклуємося про свою фігуру цілодобово, щоб нас любили наші чоловіки, але погодься, що дуже мало є таких чоловіків, які теж думають про свій зовнішній вигляд.

Усе, вже літо, скоро пляжний сезон, і потрібно подбати не лише про свою фігуру, але й про його.

Досить смаженої картоплі зі свининою по вечорах, нескінченного пива на дивані й необмеженої кількості цукерок із чайком – садимо чоловіка на дієту!

Тільки от як це зробити, щоб він навіть не зрозумів і не відкрутився? Ми знаємо кілька способів.

1. Заміни майонез у стравах.

Принаймні, заміни повноцінний майонез полегшеним, якщо без нього взагалі ніяк. Але найкраще, використовуй замість калорійних соусів сметану, гірчицю, соєвий соус тощо. Заправляй салати оливковою олією або на крайній випадок – нежирною сметаною.

2. Додай овочів.

Якщо твій благовірний звик наминати олів’є або салат із рисом і крабовими паличками, то тут теж доведеться попрацювати. Заміни ці страви овочами. Овочевий салат із сиром у якомусь незвичайному виконанні теж припаде йому до смаку.

3. Заміни продукти.

Смаж на олії, а не на маслі, сири заміни менш жирними, звичну копчену ковбаску та свинину заміни нежирною курочкою.

4. Полегши солодощі.

Певна річ, що якщо у вашому домі різко зникне все солодке, то це може дотягти й до розлучення, тому постарайся його перехитрити. Не потрібно пекти пироги й торти, купи зефір і мармелад, роби ягідні сорбети й такі десерти, в яких міститься менше жиру.

5. Обмеж його порцію.

У нього має бути чітка порція того, що йому доведеться з`їсти. Перестань накривати столи щовечора, тоді він перестане нескінченно вечеряти. І на невеликій тарілці та сама порція здаватиметься більшою, ніж на величезній.

6. Розворуши його.

Відомий факт, що чоловіки худнуть значно швидше, ніж жінки. Твоєму благовірному варто просто один раз на день ходити пішки, щоб тримати себе у формі. Тому намагайся виходити з ним на вечірній променад частіше.

Ну а якщо вже зовсім ніяк, тоді частіше займай його сексом. Думаю, що таке покарання йому припаде до душі.

Ну і ще одна порада туди ж – будьте активнішими. Проводьте активно вихідні, вечори після роботи.

Іноді вечеряйте поза домом, гуляйте, ходіть на дискотеки, тягни його із собою по магазинах і побутових справах. Ти й помітити не встигнеш, як він у тебе пострункішає!

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