В Афганістані землетруси забрали життя близько 100 осіб

Близько 100 осіб вважаються загиблими в результаті землетрусів магнітудою 5,4 і 5,7 та зсуву ґрунту, що сталися у понеділок на півночі Афганістану.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, місцеві власті повідомили, що стихія зруйнувала більш як 20 будинків.

Рятувальники вже витягнули з-під уламків будівель і каміння тіла кількох жертв у провінції Баглан. За даними ООН, будинки зруйновані в п`яти районах. Спроби знайти живих під товщею землі і каміння, які накрили будинки у результаті зсуву ґрунту, поки не дають результатів: за словами представника місцевої поліції, для пошуково-рятувальних робіт "необхідні бульдозери та інша важка техніка".