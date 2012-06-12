Поляки повернули росіянину знайдений гаманець із 5 тис. євро

Двоє молодих поляків повернули знайдений учора в центрі Варшави гаманець із майже 5-ма тисячами євро, котрий, як виявилося, загубив громадянин Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сьогодні на прес-конференції у Варшаві повідомив прес-секретар столичної поліції Мачєй Карчинський.

Він зазначив, що 18-річна дівчина та 22-річний хлопець знайшли гаманець з документами, банківськими картками та готівкою на лавці біля дитячого майданчика.

За словами М.Карчинського, молоді люди відразу віддали гаманець поліції, котра змогла повернути його власнику, який того ж дня звертався до правоохоронців у цій справі.

"Завдяки чесності молодих людей 36-річний чоловік отримав свою власність та не приховував несподіваної радості від такого розвитку ситуації", - відзначили в польській поліція.

Присутня на прес-конференції мер Варшави Ганна Гронкевитч-Вальтц додала, що вчора волонтери, котрі працюють у місті, знайшли загублений громадянином Німеччини квиток на матч Євро-2012, котрий теж повернули власнику.

"Вони через Facebook cконтактувалися з дружиною чоловіка і таким чином змогли передати квиток", - описала вона цю історію.

Учасники прес-конференції відзначили, що такі історії підтверджують позитивне ставлення поляків до іноземців, в тому числі до росіян, на фоні повідомлень про можливі сутички між російськими та польськими уболівальниками в день матчу між національними збірними держав, котрий відбудеться сьогодні у столиці Польщі.

Як повідомляв УНІАН, за даними варшавської мерії, близько 5 тис. росіян планують пройти організованою групою до Національного стадіону, де сьогодні увечері гратимуть збірні Польщі та Росії в рамках Євро-2012.