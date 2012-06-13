У Білорусі розбився військовий літак Су-25, пілот загинув

У Гродненській області Білорусі розбився військовий літак Су-25. Загинув пілот.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони Білорусі, літак 116-ї штурмової авіабази зазнав катастрофи під час виконання планового польоту в районі авіаційного полігону.

«Під час польоту відпрацьовувалися техніка пілотування і повітряної навігації на малих і гранично малих висотах», - зазначається у повідомленні. Після виконання завдання близько 15.35 на висоті 200 метрів літак почав втрачати керування.

Керівником польоту було дано команду льотчику на катапультування. Льотчик зумів відвести машину від села Новіни Новогрудського району. Літак впав на відстані два кілометри від села.

У Міноборони Білорусі створено комісію для з`ясування причин того, що сталося.