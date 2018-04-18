Як підготуватися до пляжного сезону

Ніщо так не засмучує перед початком пляжного сезону, як в`яла шкіра на стегнах, животі та сідницях. На жаль, ця проблема знайома дуже багатьом жінкам. Чому так відбувається?

Причин безліч. Ми сьогодні постараємося визначити найпоширеніші.

По-перше, дуже часто шкіра втрачає еластичність і тонус, якщо ти часто худнеш або поправляєшся.

Як казала велика Людмила Гурченко: «Жіночий організм - це вам не гармонь: потовстію — схудну, потовстію — схудну. Треба тримати себе в руках!».

І це правда. Ти ж звертала увагу, що є жінки з доволі округлими формами, але при цьому їхня шкіра натягнута як гумовий м`ячик? Навряд чи їхня вага скаче плюс-мінус 10 кг.

Неправильне харчування, шкідливі звички, сидяча робота, відсутність фізичних навантажень – зізнайся собі у всьому цьому і тоді тобі простіше буде взятися до роботи над собою.

Отже, що допоможе тобі в боротьбі за еластичність шкіри:

Правильне харчування

Ми недарма почали саме з цього. Адже твій обмін речовин напряму залежить від твого харчування. А твоя шкіра – відображення цього. Згадай склад «салату краси» – адже він невипадково так зветься! Вживай у їжу антиоксиданти. Антиоксиданти допомагають шкірі зберегти молодість, підвищують її тонус. Антиоксиданти містяться в таких продуктах: квасоля, смородина, журавлина, чорнослив, полуниці, яблука, рожева картопля.

Стеж, щоб у їжі були омега-3-ненасичені жирні кислоти. Вони дуже важливі для підтримки тонусу шкіри. Вітаміни – це важливо! Особливо – вітаміни краси А, С, В і Е.

Пий багато води. Наше тіло на 70% складається з води – ось чому так важливо постійно пити чисту, свіжу та смачну воду в достатній кількості. Доведено, що старіння організму відбувається швидше, якщо людина п`є мало води – і навпаки. Вода допомагає оновити всі клітини організму, вивести з них токсини й отрути. Усі ми знаємо, що шкіру треба зволожувати. Але значно важливіше за креми та лосьйони те, що ми зволожуємо себе зсередини – звісно ж, із допомогою споживаної рідини!

Крему та спеціальний догляд

Крім внутрішнього харчування, дуже важливе харчування і зволоження зовнішнє. Тобі потрібен крем для тіла, який матиме регенеруючий вплив, розгладжуватиме й підтягуватиме шкіру, живитиме її. Бажано, щоб до крему входили такі компоненти:

- Ретинол

- Вітаміни А і С

- Гіалуронова кислота

- Рослинні екстракти (водорості, зелений чай, ананас, гуарана, какао)

- Кофеїн.

До речі, для найпроблемніших зон можеш використовувати звичайний ліфтинг-крем для обличчя – звісно, за наявності в ньому потрібних компонентів. Але май на увазі, що ліфтинг-креми слід часто змінювати. До будь-якого такого крему настає швидке звикання, адже крем на 80% складається з ненатуральних компонентів.

Крім кремів, у домашніх умовах можна застосовувати різні маски й обгортання. Щоб підтягти шкіру на стегнах, сідницях і животі, підійдуть рецепти обгортань від целюліту.

Масаж для підтяжки стегон, сідниць і живота

Масаж – дуже потужний засіб від в’ялої шкіри. Кровопостачання після масажу помітно покращується, м`язи тонізуються, шкіра стає еластичною та пружною.

Добре, якщо вдасться поєднувати масаж з ароматерапією – наприклад, робити його з оліями. Чудово, якщо є час і гроші походити на спеціальний ліфтинг-масаж. Однак можна робити самомасаж і в домашніх умовах – наприклад, за допомогою спеціальних масажерів.

Лазня проти в’ялої шкіри

Лазня також прекрасно впливає на шкіру, підтягуючи, виводячи шлаки, розширюючи судини й таким чином покращуючи насичення тканин киснем.

Після лазні шкіра гладка, оновлена, підтягнута. Чудово було б поєднувати лазню з масажем – наприклад, використовуючи віники на проблемних зонах.

Також добре впливає на тонус шкіри контраст температур – це коли з парильні ти стаєш під холодний душ, а потім знову біжиш у парильню.

Сольові ванни

Такі ванни не обов`язкові, але дуже бажані. Сольові ванни омолоджують організм й – особливо – шкіру. Можна приймати їх з ефірними оліями, а можна – і просто з однією сіллю. Зазвичай рекомендується приймати ванни курсами по 10-15 ванн (щодня або через день).

Після того, як полежиш у воді протягом 15-20 хвилин, не забудь розтерти стегна, сідниці й живіт жорсткою мочалкою – це покращить кровообіг. А після ванни найкраще нанести на проблемні зони ліфтинг-крем.

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