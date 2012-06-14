Недосип - пряма дорога до інсульту

Медики попереджають: якщо ви спите на добу 6 годин і менше, то ризик інсульту збільшується в чотири рази в порівнянні з тим, хто спить по 7-8 годин на добу. Про це йдеться в результатах дослідження, презентованих напередодні на медичній конференції Sleep 2012 в Бостоні, повідомляє CyberSecurity.

Автори звіту переконують, що в традиційній групі ризику щодо інсульту, як правило, перебували люди з надмірною вагою, а також літні. Тепер сюди з упевненістю можна додати і тих, хто не спить обов`язкові для здоров`я 7-8 годин. Фахівці кажуть, що зв`язок між відсутність сну і ризикjv інсульту зараз вже не викликає сумнівів у профільних фахівців.

Основних факторів, що провокують інсульти від недосипу, два: по-перше, в організмі порушується процес вироблення необхідних для роботи серцево-судинної системи гормонів, що викликає відхилення, а по-друге, в результаті недостатнього сну у людини зростає частота пульсу і це провокує додаткове необгрунтоване навантаження на серце.

При цьому, автори звіту говорять, що люди у всьому світі при сучасному ритмі життя сплять все менше: в 2001 році близько 38% дорослих американців спали по 8 годин на добу, тоді як через десять років таких було вже 28%. Більш того, за даними опитування, проведеного серед американських офісних службовців, було встановлено, що майже третина з них спить менше 6 годин на добу.

При цьому, сомнологи рекомендують дорослій людині спати не менше 7-9 годин на добу.

В результаті опитування, результати якого були оприлюднені на Sleep 2012, було встановлено, що з 5666 опитаних дорослих людей респонденти старше 45 років заявили, що відчували ознаки інсульту приблизно раз на півроку. На користь цього свідчать і клінічні дані: американські лікарі-кардіологи кажуть - щотретій інсультник не мав фізіологічної схильності до інсульту, але все ж отримав його. І, найімовірніше, саме через недосипання.

Зважаючи на це, медики попереждають, якщо ритм життя людини такий, що йому не вдається спати по 7-9 годин, то йому необхідно виключити зі свого життя алкоголь, жирну їжу, а також тютюн. Фахівці кажуть, що також необхідно контролювати рівні кортизолу, або так званого гормону стресу, щоб виключити додаткове навантаження на серце.