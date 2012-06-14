У Великій Британії визнано етичним "потрійне" зачаття

Британська комісія з медичної етики визнала прийнятним метод створення людських ембріонів від двох жінок і одного чоловіка, пише OPEN.BY з посиланням на BBC.Комісія прийшла до висновку, що метод не суперечить етиці за умови, що сім`ї, які захочуть ним скористатися, будуть готові до цього морально.

За допомогою такого "потрійного" запліднення медики сподіваються позбавити плід певних спадкових генетичних захворювань. Водночас британський Комітет з біоетики вважає, що, перш ніж по цій методиці буде народжена перша дитина, потрібні додаткові дослідження.

