Спрей-автозагар шкідливий для здоров'я

Тривалий час фахівці вважали, що спрей-автозагар - це найбільш безпечна альтернатива солярію, однак це далеко не так. Останні аналізи показують, що саме вони можуть провокувати рак. Найбільш небезпечним вважається один з компонентів спрея - дігідроксіацетон, пише diver-sant.ru.

При нанесенні, він легко потрапляє в легені і за допомогою кровотоку переноситься по всьому організму. Далі він робить руйнівну дію на ДНК, викликаючи при цьому утворення пухлин. Фахівці впевнені, що дігідроксіацетон може викликати розвиток емфіземи і ХОЗЛ.

На думку доктора Лінн Голдман, автозагар у формі спрею також може викликати мутації через зміну ДНК в клітинах організму. Вчені припускають, що рак легенів пов`язаний саме з автозагаром. Доктор Рей Панеттьєрі впевнений, що настільки швидке попадання дігідроксіацетон в кров викликано тим, що поверхня легенів досить велика і повністю оточена кровоносними капілярами. Тобто, в небезпеці знаходяться не тільки любителі красивого загару, але і працівники салонів.