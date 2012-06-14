Створено мікрочіп, який виявляє небезпечні клітини

Університет Пенсільванії в особі Тоні Цзюнь Хуана оголосив про створення мікрочіпа, який здатний проводити проточну цитометрію для діагностики ВІЛ-інфекції та лейкозів.

Цей метод дозволяє оптично виміряти параметри клітини і дізнатися, що в ній відбувається. Подібне дослідження дорого обходиться пацієнтові і системі охорони здоров`я, а ось чіп міг би значно здешевити процес, пише "Ремедіум" з посиланням на Univadis.

Мініцітометр використовує вузько сфокусований лазер, щоб отримати три типи оптичного сигналу від кожної клітини: флюоресценцію від пов`язаних з клітинами антигенів (допомагає дослідити біохімічні особливості), пряме розсіювання (дає можливість оцінити розмір та індекс рефракції клітини) і бічне розсіяння (виявляє в клітині гранули) .

Звичайні апарати для проведення цитометрії є складними механізмами з безліччю лінз, датчиків. Новий же використовує більш просту технологію одношарового двомірного вибудовування клітин.

Тепер учені можуть вичленувати окремі клітини, уражені, наприклад, ВІЛ або раком, на тлі інших. Щоб отримати такий портативний чіп, потрібна звичайна літографія, а ціна пристрою вигідно вирізняється від аналогів (1000 доларів проти 100 000).