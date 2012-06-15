Як зробити п'яти шовковими

Позбавляємося від натоптишів і мозолів. У сезон, коли ми носимо відкрите взуття, а також безпосередньо після нього часто досить гостро постає проблема мозолів і натоптишів. Шкіра ніг стає все грубішою. Проблема посилюється тим, що у нас немає звички доглядати за шкірою ніг.

Для того, щоб позбутися мозолів, можна приготувати спеціальні маски. Робляться вони досить легко. Ось декілька рецептів.

Картопляна маска

Для приготування даної маски Вам не буде навіть потрібно картоплі. Просто збережіть її очистки. Для того, щоб зробити маску для обох ніг, Вам буде потрібно 400 г очистків. Додайте до них 400 мл води, дві столові ложки льяного сім’я і поставте на гарячу плиту. Дочекайтеся, поки вода закипить, зменшіть вогонь і залиште очистки варитися ще на півгодини. Після цього остудіть суміш і розімніть її до кашоподібного стану. Кашку, що вийшла, слід перелити в таз і опускати в неї ноги. Так хвилин на 20. Потім ноги можна обполоснути і нанести на них живильний крем.

Маска з аспірину

Для приготування цієї маски Вам буде потрібно 10 пігулок аспірину. Їх слід розчинити в невеликій кількості води і потім додати туди столову ложку лимонного соку. У Вас повинна вийти досить густа кашка. Нею слід змастити заздалегідь розпарені ноги. Можна не наносити маску на всю стопу, а приділити увагу тільки тим місцям, де утворилися натоптиші. Після нанесення маски надіньте на ноги спочатку поліетиленові пакети, а потім теплі. Через 20 хвилин поліетилен і шкарпетки можна зняти, а ноги бажано обробити пемзою.

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