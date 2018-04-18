Хочеш бути здоровим – завжди пробачай образи
Як тільки людина захворює, їй слід пошукати в своєму серці, кого треба пробачити. Прощення – це звільнення...
Як тільки людина захворює, їй слід пошукати в своєму серці, кого треба пробачити. Якщо ви знайдете людину, яку пробачити дуже важко, то саме її вам і треба пробачити. Прощення – це звільнення.
Вам зовсім необов`язково знати, як прощати.
Все, що потрібно, це бажання пробачити.
А далі Всесвіт прийде вам на допомогу.
Ми чудово розуміємо свій біль.
Як, проте, важко нам зрозуміти, що ті, кого нам потрібно пробачити, теж відчували біль.
Нам потрібно зрозуміти, що у цей момент вони не могли вчинити по-іншому.
Коли люди приходять до мене, мені абсолютно байдуже походження їх проблеми, будь-то погане здоров`я, нестача грошей, погані взаємини або недорозвинені таланти – я відразу ж починаю працювати над однією тільки річчю:
Розвиток любові до самих себе
Я прийшов до висновку, що коли ми любимо себе, схвалюємо свої вчинки і залишаємося самими собою, наше життя стає настільки прекрасним, що і словами не висловиш.
Маленькі чудеса – скрізь.
Здоров`я поліпшується, гроші самі йдуть в руки, наші відносини з іншими розквітають, і ми починаємо виражати себе в творчому ключі.
І все це відбувається без щонайменших зусиль з нашого боку.
Коли ми від душі любимо і поважаємо себе і схвалюємо свої вчинки, ми змінюємо своє мислення. Звідси – чудові взаємини з оточуючими, нова робота, ми навіть худнемо і приходимо до своєї ідеальної ваги.
Самосхвалення і самоухвалення – ключ до позитивних змін в нашому житті.
Така любов до себе починається з усвідомлення того факту, що ніколи, ні за яких обставин не можна критикувати себе.
Критика себе замикає той образ думок, від якого ми намагаємося позбавитися.
Розуміння самих себе допомагає нам вирватися з цього зачарованого кола.
Пам`ятайте, що ви критикували себе роками і нічого хорошого з цього не вийшло.
Спробуйте полюбити себе і подивіться, що з цього вийде.
Кажучи про любов, автор у жодному випадку не має на увазі любов егоїстичну або те, що прийнято називати “себелюбством”, Любити себе – означає святкувати сам факт існування своєї особи і бути вдячним Боові за дарунок життя.
Любити себе – значить, перш за все, поважати свою особу
Я відчуваю любов до:
* самому процесу життя;
* радощі від того, що живий(а);
* краси, яку я бачу;
* до іншої людини;
* до знань;
* до процесу мислення;
* до нашого тіла і його влаштування;
* до тварин, птахів і всього живого;
* до Всесвіту і того, як він влаштований.
Що ви особисто можете додати до цього списку?
А зараз давайте подивимося на те, як ми себе не любимо:
* Ми постійно лаємо і критикуємо себе.
* Ми труїмо себе їжею, алкоголем і наркотиками.
* Ми вибираємо віру у те, що нас ніхто не любить.
* Ми створюємо хворобу і біль в нашому тілі.
* Ми живемо в щонайповнішому хаосі і безладі.
* Ми створюємо собі довгі і непосильні ноші.
* Ми привертаємо коханців і чоловіків (дружин), які принижують нашу гідність.
У будь-якому випадку, якщо ви заперечуєте свою досконалість, це означає, що ви себе не любите.
Я пам`ятаю одну свою пацієнтку, яка була в окулярах.
Протягом одного з наших занять, вона звільнила себе від одного страху, коріння якого лежало в її дитинстві.
Наступного дня вона прокидається і виявляє, що окуляри їй більше не потрібні.
У неї 100-процентний зір.
Проте вона проводить весь день, постійно кажучи собі:
- “Я в це не вірю, я в це не вірю”.
І наступного дня вона знову одягає окуляри.
У нашого підсвідомого розуму абсолютно відсутнє почуття гумору.
Вона ніяк не могла повірити у те, що сама створила собі 100-процентний зір...