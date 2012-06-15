5 ворогів фігури влітку

Літо – сприятливий сезон для схуднення. У спекотну погоду апетит знижується, немає бажання готувати і їсти калорійні страви. Проте влітку легко несподівано набрати зайві кілограми. Лікарі назвали приховані причини цього.

Ви часто ласуєте морозивом. Це досить калорійний продукт, який поставляє в організм швидкі вуглеводи і жири.

Ви плутаєте відчуття спраги з голодом. Потреба в рідині зростає, але люди можуть плутати потребу у воді і їжі.

Ви вживаєте солодку газовану воду. Це не просто вода, а калорійний напій.

Ви наїдаєтеся увечері. З відходом спеки з`являється апетит, і людина за вечерею здатна з`їсти добову норму.

Ви обмежили фізичні навантаження. Інтенсивність занять спортом в спеку знижується – скорочуються шляхи витрачання зайвих калорій.

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