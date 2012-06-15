5 ворогів фігури влітку
Морозиво, солодка газована вода...
Літо – сприятливий сезон для схуднення. У спекотну погоду апетит знижується, немає бажання готувати і їсти калорійні страви. Проте влітку легко несподівано набрати зайві кілограми. Лікарі назвали приховані причини цього.
Ви часто ласуєте морозивом. Це досить калорійний продукт, який поставляє в організм швидкі вуглеводи і жири.
Ви плутаєте відчуття спраги з голодом. Потреба в рідині зростає, але люди можуть плутати потребу у воді і їжі.
Ви вживаєте солодку газовану воду. Це не просто вода, а калорійний напій.
Ви наїдаєтеся увечері. З відходом спеки з`являється апетит, і людина за вечерею здатна з`їсти добову норму.
Ви обмежили фізичні навантаження. Інтенсивність занять спортом в спеку знижується – скорочуються шляхи витрачання зайвих калорій.