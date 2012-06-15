Огірковий суп врятує талію

Тривалість огіркової дієти – тиждень. За цей час ви скинете зайві кілограми, почистите кишечник і одержите кращу шкіру.

Сніданок

«огірковий» бутерброд з пастою, скибочка чорного хліба, один фрукт.

Обід

холодний огірковий суп, відварне м`ясо або риба, рис, салат з будь-яких овочів. Або на вибір: овочевий суп, друге (білковий продукт з гарніром) і величезний огірковий салат.

Полудень

будь-який фрукт (один).

Вечеря

салат з огірків із зеленню, олією, до нього: гарячий бутерброд з сиром.

На ніч злегка підсолений огірок, огірковий бутерброд (з невеликою кількістю пасти) або чашка холодного огіркового супу. Замість всього цього можна з`їсти яблуко або апельсин, але не банан.

Правильно готуємо

Отримати відмінний результат від цієї дієти можна, – якщо правильно приготувати страви.

"Огірковий" бутерброд

Великий огірок розрізає уподовж, ложкою виймаємо насіння (вийняте насіння можна з`їсти тут же) і заповнюємо її пастою на смак.

М`ясний салат

Нарізані огірки, цибулю і зелень змішайте з нежирним м`ясом, нарізаним кубиками, і приправте рослинним майонезом.

Огірочки з яйцями

Дрібно нарубаєте одне яйце і один огірок. Посоліть. Заправте зеленню і столовою ложкою сметани.

Огірковий суп можна приготувати двома способами.

Великий огірок очистьте від шкірки, збийте зі склянкою кефіру, посоліть, прикрасьте редискою, огірками, нарізаними кілечками, посипте зеленню. Якщо видасться неситним – додайте відварне яєчко.

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