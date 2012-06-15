Уболівальники перетворили центр Варшави на великий туалет

Мешканці Варшави скаржаться, що уболівальники перетворили центр міста на великий туалет.

Про це пише найпопулярніший польський портал onet.pl, зазначаючи, що міська поліція (Straż Miejska) планує посилити патрулі та штрафуватиме порушників, стягнення можуть доходити до 120 євро.

"Маємо з Євро те, що під нашими будинками бруд та сморід. Уболівальники влаштували тут справжні туалети. Ще в день соромляться, а в ночі майже щомиті хтось обливає стіни", - заявив виданню один із мешканців у центрі Варшави.

Мешканці столичного району Sriodmiescie припускають, що уболівальники, котрі приїхали до столиці з різних регіонів Польщі та з-за кордону, не хочуть стояти в чергах до розміщених у фан-зоні та інших місцях мобільних туалетів.

Одна з мешканок Варшави висловила обурення таким станом справ.

"Розумію, що люди п`ють пиво, але оскільки місто дозволило його продаж, то повинно подбати про чистоту та встановити туалети. І не лише в місці, де його продають, але в околицях (...) Чи центр міста європейської столиці має виглядати, як один великий туалет та так смердіти?", - сказала вона.

Представники варшавської мерії запевняють, що у місті встановлена достатня кількість - понад тисяча - мобільних туалетів, але визнають наявність проблеми через те, що найчастіше усі уболівальники хочуть скористатися ними в один і той самий час - у перерві між матчами, що призводить до великих черг.

"Звичайно, що є такий момент, коли усі біжать до туалетів, та аби усіх "обслужити", то треба було б заповнити туалетами половину центральної площі", - сказав співробітник мерії Анджей Цудак.

Він закликав компанії, що керують будинками у центрі міста, частіше їх прибирати та повідомив, що доручить поліції ретельно патрулювати вулиці, на яких уболівальники найчастіше справляють нужду.

Портал зазначає, що у найбільшій фан-зоні цьогорічного Євро-2012 у Варшаві, яка одночасно може вмістити 100 тисяч уболівальників, встановлено 600 туалетів.

Як повідомляв УНІАН, за даними варшавської мерії, матчі цьогорічного Євро-2012 у фан-зоні одночасно дивляться від кількох десятків до 100 тисяч уболівальників, а за весь день її відвідує до 150 тисяч осіб.

У Варшаві проживає 1,7 млн осіб. Мерія очікує, що під час Євро-2012 місто відвідає близько 400 тисяч іноземних уболівальників, оскільки тут відбудеться 5 із 15-ти усіх матчів турніру у Польщі.