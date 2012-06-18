В Японії стався землетрус магнітудою 6,4

Землетрус магнітудою 6,4 стався на схід від східного побережжя японського острова Хонсю.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

За даними американських сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів, зафіксованих у неділю о 05.32 за місцевим часом, знаходився за 115 кілометрів від міста Моріока. Осередок землетрусу залягав на глибині 31,8 кілометра.

Даних про руйнування і потерпілих поки що не надходило, загрози цунамі не оголошувалося.

Як повідомлялося, в березні 2011 року на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 9,0. Він викликав потужне цунамі, загинули і зникли безвісти понад 19 тис. чоловік. Стихійне лихо стало причиною великомасштабної аварії на АЕС "Фукусіма-1", на якій стався витік радіації в атмосферу і морську воду.