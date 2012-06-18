Нові корисні властивості ківі

Нещодавно вчені з Норвегії дійшли висновку: " Вживання ківі здатне захистити серце від різних хвороб", - повідомляє інтернет видання multifruit.ru.

Зазвичай люди, які страждають від серцево-судинних захворювань, змушені щодня вживати аспірин, який і є основною перешкодою утворення тромбів. Заразхворі можуть зітхнути з полегшенням, у них з`явилася корисна для здоров`я і, що найголовніше, смачна альтернатива - ківі.

Цей фрукт має такі ж властивості, якими володіє і відомий сердечникам аспірин. Ківі здатний спалювати жирову тканину, що блокує артерії, в результаті цього процесу відбувається суттєве зниження ризику формування тромбів.

Медики стверджують, що при щоденному вживанні двох-трьох плодів ківі можна захистити серце від різних хвороб. Якщо ж людина з серцево-судинними захворюваннями хоча б один місяць буде дотримуватися такого харчування, то ризик утворення тромбів у неї знизиться на 18 відсотків, а на 15 відсотків у крові знизиться рівень шкідливих жирних кислот.