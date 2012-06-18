Як зволожити шкіру обличчя в спеку

Багато жінок помічають, що влітку на серветці після очищення обличчя лишається як ніколи багато бруду. Це не дивно, бо часто вологе від спеки обличчя - справжній магніт для пилу. Тому в жарку пору року очищенню обличчя треба приділити особливу увагу, - впевнена столичний косметолог Ірина Полонська, 29 років.

Влітку очищати обличчя треба не менше трьох разів на день, і особливо увечері. Бо разом із пилом до шкіри можуть потрапити бактерії і викликати запалення. Шкіра червонітиме, з`являтимуться прищі і плями. Щоб цього не сталося, найкраще використовувати відвар ромашки з липовим цвітом. Запалені місця зранку та ввечері корисно змазувати гідрокортизоновою маззю.

Ті, хто довгий час знаходиться на відкритому повітрі, можуть накладати на очищену шкіру марлеві серветки, змочені у відварі сухих трав — липового цвіту, ромашки, пелюсток троянди і листя м`яти. Суміш заливають склянкою окропу і настоюють кілька годин.

Зневоднена шкіра обличчя з часом втрачає еластичність і вкривається зморшками. Навіть у молодих і особливо влітку під впливом вітру та сонця. Тому треба компенсувати втрату вологи. Для цього використовують зволожувальні креми, гідратуючі емульсії. Такі засоби добре допомагають зберегти шкіру обличчя зволоженою.

Влітку найкраще обрати рідкі та нежирні креми, які швидко всотуються у шкіру, не лишаючи сліду на одязі.

Засоби для зволоження шкіри різняться не лише залежно від тиму шкіри, а й від віку жінки. Наприклад, до 30 років корисно зволожуюче молочко, креми з вітамінами А та Е. Після 30 варто ввести у косметичний догляд за шкірою оксікислоти — яблучну, лимонну, молочну.

Треба пам`ятати, що після 40 років шкіра потребує більш інтенсивних зволожувачів: варто придбати креми із високим вмістом протеїнів, зокрема колагену. Він добре відновлює еластичність шкіри. Також корисні препарати, які мають у складі ліпіди.