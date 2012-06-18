Виявлено спільні причини розвитку діабета і хвороби Альцгеймера

Американські науковці виявили генетичні причини, що зв`язують розвиток цукрового діабету і хвороби Альцгеймера. Дослідження здійснила група фахівців під керівництвом Кріс Лі з Міського університету Нью-Йорка.

Група Лі зробила серію експериментів на тваринах. Як піддослідних науковці використовували круглих черв`яків Caenorhabditis Елеганс. Вони вивчали мутації гена APP, що кодує білок попередник бета-амілоїду. Накопичення останнього спричиняє утворення амілоїдних бляшок у нейронах, що і призводить до розвитку симптомів хвороби Альцгеймера.

Дослідники з`ясували, що мутації гена АРР спричиняють до зміни метаболізму низки ключових сигнальних білків, зокрема інсуліну. Під час експерименту науковці спостерігали зниження швидкості розвитку тварин із мутацією APP, середніх розмірів їхнього тіла, а також несучості. Володарі одного з варіантів мутації виявилися нежиттєздатними через порушення температурної чутливості.

Науковцям вдалося виявити спільні причини розвитку діабету і хвороби Альцгеймера. Він також висловив сподівання, що це відкриття допоможе розробити нові методи лікування і профілактики вказаних захворювань.

У березні 2012 року дві незалежні групи дослідників опублікували наукові статті, в яких описували зв`язок зміни метаболізму білків інсулінового сигнального шляху з утворенням амілоїдних бляшок в нейронах.