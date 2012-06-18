Навіть вегетаріанкам доводиться худнути!

Вегетаріанська дієта, певна річ, повністю викреслює зі свого меню м`ясо та рибу, тому під час дотримання вегетаріанської дієти організм відчуває потребу у вітамінах групи В, цинку, залізі та селені, а якщо відмовитися від молока і яєць, то буде дефіцит білка й кальцію.

Щоб заповнити дефіцит важливих організму речовин, роби акцент на горіхах, бобових, темно-зеленому листі салату, куразі, неочищеному зерні, персиках.

Кальцій також міститься в тофу, мигдалі, бобах, квасолі, інжирі, зелені, капусті, броколі, шпинаті, макаронах і білому хлібі.

Тривалість вегетаріанської дієти - 6 днів. Втрата ваги до 3 кг. Калорійність раціону - 1500 ккал.

Меню вегетаріанської дієти

Перший день

Сніданок: 150 мл біойогурта, 1 банан, 1 апельсин, 1 ч.л. меду

Обід: 400 мл супу (гриби, овочі, спеції), шматочок зернового хліба

Вечеря: печені баклажани

Другий день

Сніданок: ½ грейпфрута, шматочок зернового хліба з вершковим маслом, 1 яйце (накруто) і біойогурт

Обід: печена картопля з арахісовим маслом, салат

Вечеря: зелений салат, боби із соусом чилі

Третій день

Сніданок: мюслі з нежирним молоком, ягоди, фрукти, 1 л. насіння льону

Обід: овочева піца

Вечеря: запіканка з овочів

Четвертий день

Сніданок: повтор першого дня

Обід: легкий сендвіч або 50 г обсмаженого тофу, гриби, обсмажені на оливковій олії

Вечеря: салат із капусти, сочевиця з приправами

П`ятий день

Сніданок: шматочок житнього хліба з вершковим маслом, квасоля в томатному соусі, ½ грейпфрута

Обід: рис із горіхами й фруктами

Вечеря: тушковані овочі з грибами

Шостий день

Сніданок: мюслі з молоком, ягоди, фрукти, 1 ст.л. насіння льону

Обід: суп із сочевиці, шматочок зернового хліба

Вечеря: макарони з овочами.

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