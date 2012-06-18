Вегетаріанська дієта
Чим поповнювати вітаміни групи В, цинк, залізо та селен?
Навіть вегетаріанкам доводиться худнути!
Вегетаріанська дієта, певна річ, повністю викреслює зі свого меню м`ясо та рибу, тому під час дотримання вегетаріанської дієти організм відчуває потребу у вітамінах групи В, цинку, залізі та селені, а якщо відмовитися від молока і яєць, то буде дефіцит білка й кальцію.
Щоб заповнити дефіцит важливих організму речовин, роби акцент на горіхах, бобових, темно-зеленому листі салату, куразі, неочищеному зерні, персиках.
Кальцій також міститься в тофу, мигдалі, бобах, квасолі, інжирі, зелені, капусті, броколі, шпинаті, макаронах і білому хлібі.
Тривалість вегетаріанської дієти - 6 днів. Втрата ваги до 3 кг. Калорійність раціону - 1500 ккал.
Меню вегетаріанської дієти
Перший день
Сніданок: 150 мл біойогурта, 1 банан, 1 апельсин, 1 ч.л. меду
Обід: 400 мл супу (гриби, овочі, спеції), шматочок зернового хліба
Вечеря: печені баклажани
Другий день
Сніданок: ½ грейпфрута, шматочок зернового хліба з вершковим маслом, 1 яйце (накруто) і біойогурт
Обід: печена картопля з арахісовим маслом, салат
Вечеря: зелений салат, боби із соусом чилі
Третій день
Сніданок: мюслі з нежирним молоком, ягоди, фрукти, 1 л. насіння льону
Обід: овочева піца
Вечеря: запіканка з овочів
Четвертий день
Сніданок: повтор першого дня
Обід: легкий сендвіч або 50 г обсмаженого тофу, гриби, обсмажені на оливковій олії
Вечеря: салат із капусти, сочевиця з приправами
П`ятий день
Сніданок: шматочок житнього хліба з вершковим маслом, квасоля в томатному соусі, ½ грейпфрута
Обід: рис із горіхами й фруктами
Вечеря: тушковані овочі з грибами
Шостий день
Сніданок: мюслі з молоком, ягоди, фрукти, 1 ст.л. насіння льону
Обід: суп із сочевиці, шматочок зернового хліба
Вечеря: макарони з овочами.