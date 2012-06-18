Ожиріння у дитини свідчить про байдужість матері

Дитяче ожиріння педіатри, дієтологи вважають вкрай важливим питанням медицини сьогодення. Проблема лежить в площині того, що дітей, у яких спостерігається надлишкова вага і ожиріння, з року в рік стає все більше. Накопичення зайвої ваги в такому ранньому віці може стати причиною розвитку в подальшому серйозних проблем зі здоров`ям, пишуть Медвести.

Експертами відзначається ще один фактор, який сприяє розвитку дитячого ожиріння у багатьох країнах світу. Як виявилося - матері абсолютно не звертають уваги на той кричущий факт, що дитина почала стрімко почала набирати вагу. Мами ніби й зовсім не помічають проблем, продовжуючи своє чадо перегодовувати, посилюючи проблему. Саме даний факт, як вважають фахівці, і перетворюється на «провокатора» подальшого розвитку дитячого ожиріння.

На підставі результатів проведеного опитування було виявлено, що 3% мам, діти яких мають надмірну вагу, і 30% матерів, діти яких мають ту чи ту стадію ожиріння, дійсно розуміють реальність положення та всю серйозність проблеми. Якщо ж в родині сама мати має надмірну вагу, то і її дитина має ризик щодо ожиріння, який підвищується практично в два рази. Причому більше 15% матерів розуміють всю очевидність того, що ожиріння є серйозним захворюванням, але, на жаль, не поспішають вжити якихось заходів щодо поліпшення здоров`я своєї дитини.

Результати дослідження показали, що якщо дитині в більш ранньому віці дозволялося ласувати цукерками і снеками, то у нього більшеа ймовірність отримати розвиток ожиріння в майбутньому. Іншими 5факторами, надзвичайно небезпечними щодо можливого розвитку у вашої дитини ожиріння, є відсутність такої звички, як харчуватися під час сніданку, звичка поглинати у великій кількості їжу перед телевізором чи монітором комп`ютера, а також відсутність контролю батьків за раціоном дитини.