Біля Індонезії затонуло судно, 15 осіб зникли безвісти

Причина - погана погода

У східній частині Індонезії затонуло дерев`яне вантажне судно, 15 чоловік вважаються зниклими безвісти. Як повідомляє РІА «Новости», за інформацією агентства «Сіньхуа», інцидент стався між Молуккськими островами. За словами офіційного представника служби порятунку Агунга Седайю (Agung Sedayu), причиною катастрофи судна, на борту якого знаходилося 27 членів екіпажу, стали погані погодні умови.

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