Холестерин захищає мозкові нерви

Раціон, багатий на холестерин, може допомогти пацієнтам зі смертельним генетичним розладом, що впливає на мозок. Це показали експерименти з гризунами, що страждали від хвороби Пеліцеус-Мерцбахера, передає Меддейлі з посиланням на BBC.

При цьому розладі не виробляється мієлін - захисна оболонка навколо нервів, що необхідна для нормальної роботи системи. Нервові волокна стають беззахисними, а сигнали погано проходять. У результаті розвиваються проблеми з рухливістю і сприйняттям дійсності.

Мієлінова оболонка не може сформуватися, бо клітина виробляє занадто багато протеїну, необхідного для мієліну. Тому у клітині утворюється "затор", холестерин же допомагає вивільнити протеїн.

Вперше співробітники Інституту експериментальної медицини Макса Планка протестували даний підхід на шеститижневих мишах (після того, як проявилися симптоми хвороби).

Так, контрольна група, що мала звичайний раціон, відчувала себе гірше з кожним днем. А ось стан тварин, що харчувалися за особливою системою, стабілізувався і у них було менше проблем з координацією. Пізніше вчені з`ясували: чим раніше почати впровадження нового плану харчування, тим вище його ефективність. Поки важко сказати, яким чином дієта впливає на людей.