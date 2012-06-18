Учені вперше обчислили загальну вагу населення Землі
15:56, 18 червня 2012Зарубіжні новини
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Епідемія ожиріння лютує
Дослідники вперше обчислили загальну вагу населення Землі.
Учені стверджують, що людство важить близько 287 мільйонів тонн, повідомляє BBC Russian. За словами дослідників, середня доросла людина важить 62 кг, причому у США цей показник вищий на третину. Якби в усьому світі середня вага дорослої людини була такою самою, як у США, це було б рівнозначне збільшенню населення на 1 мільярд осіб.
Все більше поширення ожиріння у світі загрожує екології та глобальній продовольчій безпеці, попереджають учені.
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