В Індії понад 30 осіб загинули при падінні автобуса в яр

Щонайменше 32 особи загинули в індійському штаті Махраштра, коли автобус з паломниками впав у яр на складній ділянці дороги.

Як передає РІА «Новости», трагедія сталася в ніч на 16 червня на дорозі поблизу міста Османабад. Водій не впорався з керуванням, і автобус впав у яр і перекинувся. Його пасажирами були паломники, що прямували до місцевого ашраму.

За даними ЗМІ, ще не менше 20 осіб отримали серйозні травми, стан деяких з них залишається тяжким.

Влада почала розслідування причин події.