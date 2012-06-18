В Індії понад 30 осіб загинули при падінні автобуса в яр
17:57, 18 червня 2012Зарубіжні новини
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Прямували до ашраму
Щонайменше 32 особи загинули в індійському штаті Махраштра, коли автобус з паломниками впав у яр на складній ділянці дороги.
Як передає РІА «Новости», трагедія сталася в ніч на 16 червня на дорозі поблизу міста Османабад. Водій не впорався з керуванням, і автобус впав у яр і перекинувся. Його пасажирами були паломники, що прямували до місцевого ашраму.
За даними ЗМІ, ще не менше 20 осіб отримали серйозні травми, стан деяких з них залишається тяжким.
Влада почала розслідування причин події.
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