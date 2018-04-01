Гарбуз допоможе при безсонні

Однак не всі це знають і не всі нею користуються. Прикро, що часто мерзнуть, особливо на дачах, цілі гори половинок гарбузів.

Проте у гарбузи багаті на вітаміни С, В1, В2, В6, D, Е, каротини (їх удвічі більше, як у моркві), цукри (серед них глюкоза), пектинові речовини, клітковину (більше удвічі, як в огірках), органічні кислоти. А скільки тут мінеральних речовин: залізо, калій, магній, мідь, кальцій, без яких організм хиріє.

Споживання гарбуза поліпшує склад крові, дає заряд бадьорості усім, а особливо людям, які страждають від недокрів`я, виснаженим, ослабленим після тяжких хвороб та хірургічних операцій. Гарбузовий м`якуш позитивно впливає на всі біохімічні процеси в печінці, прискорює відновлення жовчовидільної функції, тому хворим на жовчнокам`яну хворобу, гепатит (і після нього) бажано вживати гарбуза побільше. І в цю теплу осінню пору, коли не лише густо ростуть гриби, а й часто трапляються отруєння ними, для людей, що пережили грибну інтоксикацію, гарбуз має стати першими ліками - повсякденною їжею.

Гарбуз справляє виражену очисну дію на організм, насамперед виводить з крові холестерин та інші токсичні речовини, допомагає видаленню зайвої рідини та солей, що вкрай важливо у разі серцево-судинних та ниркових захворювань. Зокрема, атеросклерозу, порушення мозкового кровообігу, гіпертонічної хвороби, хронічного нефриту, пієлонефриту. Якщо є набряки, слід щоденно споживати до 0,5 кг сирого м`якуша, чи одну-дві склянки свіжого соку, чи 2 кг вареного або печеного гарбуза впродовж кількох місяців.

Слід наголосити, що гарбуз м`яко впливає на моторну функцію кишечнику й одночасно дезінфікує, тому незамінний у разі запорів, захворювань товстої кишки, зокрема колітів, ентероколітів.

Гарбуз, як багатюще джерело каротину, запобігає раковим новоутворенням. Американські вчені зробили висновок, що та жінка, яка хоч раз на тиждень їсть каротиновмісні продукти (гарбуз, моркву, капусту броколі), має на 27% менший ризик захворіти на рак матки. Ці ж продукти запобігають раку гортані у людей, які кинули курити, але все ще перебувають під дією нікотинової отрути.

Сприятливо позначається споживання гарбуза і на стані зубів, адже фтор запобігає карієсу. Позитивно впливає гарбуз на нервовий стан: у разі безсоння, тривожного сну, неврозів п`ють гарбузовий сік з медом. Рани, опіки, ластовиння, вугри, екзема теж лікуються гарбузом - шляхом накладання тертого м`якуша сирого плоду. А на застарілі гнійні рани, трофічні виразки на кінцівках у хворих на діабет кладуть компреси з відвару цвіту гарбуза.

Тож споживайте гарбуз, краще сирим чи у вигляді соку, і він активно візьметься допомагати вам бути бадьорим та здоровим. Медики вважають, що систематичне споживання гарбуза - це "курорт удома", до того ж цей курортний гарбузовий сезон можна продовжити на кілька місяців.