Кому загрожує виразка шлунка і гастрит

Остеопороз - особливе захворювання, що вражає кісткову тканину, в результаті чого утворюються порожнечі-пори. Відтак кістки скелета стають надзвичайно крихкими і можуть зламатися навіть при незначних навантаженнях. Припустімо, спіткнулася людина на рівному місці. Невдало відкрила важкі двері... Для хворого на остеопороз цей, здавалося б, дріб`язковий епізод може закінчитися переломом. На сьогодні остеопороз є найпоширенішим захворюванням кісткової тканини, причому у жінок він зустрічається вдвічі частіше, ніж у чоловіків.

Остеопороз зазвичай виникає внасліок порушень у роботі організму. Так до зменшення кількості кісткової тканини можуть призвести збої в обміні речовин. До чинників ризику належать також спадкові порушення обміну кальцію, похилий вік, тривалий стаж куріння, алкоголізм, проблеми з травленням, зміна гормонального фону.

Найчастіше остеопороз розвивається у жінок у період клімаксу, як наслідок зниження вироблення статевих гормонів. Як відомо, ці гормони безпосередньо впливають на обмін речовин у кістковій тканині, і при їх нестачі розріджується кісткова тканина (за рахунок вимивання кальцію).

Ще одна причина остеопорозу - прийом деяких лікарських препаратів. Наприклад, при тривалому застосуванні синтетичних кортикостероїдів в організмі відбувається гормональний вибух, і у результаті страждає кісткова тканина.

У літніх людей нерідко спостерігається, так званий старечий остеопороз. Тут головну роль грають не гормони, а погіршення всмоктування кальцію в кишечнику і дефіцит корисних для кісток вітамінів.

Як розпізнати?

На перших порах остеопороз ніяк себе не проявляє. Близько десяти років може пройти з початку хвороби, а людина все ще не здогадуватиметься про зміни, що відбуваються в організмі. Зменшення кісткової маси не супроводжується болем, хіба що іноді починає нити низ спини. Тільки після того, як через незначні причини почнуть ламатися кістки, людина, нарешті, замислиться: щось тут не так...

На відміну від здорових кісток, при остеопорозі кістка руйнується набагато швидше, ніж утворюється нова. У результаті загальна маса кісткового скелета зменшується. Коли кількість кісткової тканини знижується на чверть, настає сильно виражений остеопороз. Для такої хвороби характерні деформація хребців і наростаючий біль в спині при русі, численні переломи крупних і дрібних кісток. Хворі навіть стають коротшими на зріст, іноді вони "стоптуються" аж на 10-15 см.

Діагноз і лікування

На сам остеопороз хворі зазвичай не скаржаться - вони звертаються по допомогу, коли трапляється перелом. Якщо вік пацієнта старше 50 років, а переломи трапляються у нього підозріло часто, лікар може припустити, що причина - стан кісткової тканини. Але виявити остеопороз під силу тільки фахівцям – травматологам-ортопедам. Щоб не помилитися з діагнозом, вони призначають пацієнтові рентген кісток або направляють на спеціальне дослідження. Зокрема, на денситометрію. Крім того, йому призначать біохімічний аналіз крові і перевірку гормонального фону. При необхідності хворого направлять на додаткову консультацію до ендокринолога, а якщо пацієнт - жінка, то на прийом до гінеколога.

Найчастіше остеопороз лікують лікарськими препаратами. Так, наприклад, хворим з ендокринними порушеннями призначають препарати, нормалізуючі гормональний фон.

Програми лікування, ефективність яких підтверджена дослідженнями, включають для літніх людей – харчові добавки з кальцієм і активною формою вітаміну D, а для жінок в постоменопаузі – замісну гормональну терапію, а також біофосфонати. Застосовуються ефективні засоби для запобігання переломам хребта.

Хворим також призначають масаж і лікувальну фізкультуру, але в невеликих дозуваннях – зважаючи на крихкість кісткової тканини. При необхідності радять носити підтримуючі корсети.

Олеся Донченко, сімейний лікар.