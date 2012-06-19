У Британії хворих на анорексію зобов'язали їсти

Увага світової громадськості прикута до Великобританії. Тут суд виніс рішення про насильницьке годування жертв анорексії, передає The Telegraph. Дана постанова вже викликала хвилю протесту.

Ситуація ускладнюється тим фактом, що стосовно анорексії завжди ставиться під питання психічний стан пацієнта. За ідеєю, лікарям, які можуть вдатися до примусового годування, спочатку необхідно оцінити психічне здоров`я такого пацієнта. Але тепер більше немає необхідності в цьому, пише Меддейлі.

Рішення, що виніс суддя Пітер Джексон, пов`язано з випадком 32-річної жінки, яка не їсть уже протягом року. Притому, сама пацієнтка та її родичі проти насильницького годування.

Між тим, стандартне визначення працездатності не завжди може розкрити справжній стан речей. Наприклад, жінка, про випадок якої йщлося у суді, була повністю впевнена у своїй дієздатності.