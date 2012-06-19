Любов до пива може закінчитися імпотенцією - уролог

Олексій Бабель - лікар уролог-андролог центру репродукції людини Nova Clinic розповідає, чим може бути небезпечним пиво для здоров`я сечовивідної системи.

"Можна нерідко почути, що саме пиво серед усіх алкогольних напоїв надає найбільш згубний вплив на сечостатеву систему. Вважається, даний продукт провокує розвиток цілого ряду недуг, починаючи від каменів у нирках, закінчуючи імпотенцією.

З приводу каменеутворення - це питання спірне. Камені утворюються через порушення обміну речовин, водно-сольового і хімічного складу крові. Правда, є чинники, що сприяють розвитку цієї хвороби.

Це захворювання кісток, авітаміноз, споживання в їжу у великих кількостях гострих, кислих, солоних продуктів, води з високим вмістом солей, наявність хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту та сечостатевої системи.

Що стосується пива як причини розвитку імпотенції, то потрібно знати наступне: так, пиво, дійсно, погіршує якість ерекції, оскільки містить фітоестрогени. А естрогени - це жіночі статеві гормони, і вони є контргормонами тестостерону ".

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