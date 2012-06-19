Черговий харчової скандал: яблука з Китаю - смертельно небезпечні

У Китаї розгорається черговий харчовий скандал. Перевірка в провінції Шаньдун виявила факти застосування особливих мішків з пестицидами. Ними накривали яблука, щоб захистити дерева від негоди і комах, повідомляє Xinhua.

Зазвичай схожі мішки, але без хімії всередині, використовуються для закриття дерев при розпиленні пестицидів над садами. Вже розпочато розслідування у зв`язку із застосуванням небезпечної методики, розповідає Ян Ліцзян, директор департаменту інспекції пестицидів Шаньдунського бюро сільського господарства, пише news.open.by.

Вперше про заражені яблука заговорили у вересні минулого року. Так, і в 2010 році, згідно з офіційними даними, в деяких господарствах в мішки додавали розведені пестициди, включаючи тузет і асомат. Дані сполуки визнані канцерогенними.

Чиновники поспішили заспокоїти: показники пестицидів в яблуках не перевищують встановлену в країні норму. Також ніяких звітів про проблеми, пов`язані з відвантаженням 217000 тонн яблук в минулому році, не надходило.

Самі ж фермери не розуміють, чому пестициди викликають побоювання експертів і простих людей. За їхніми словами, достатньо просто протерти яблуко, адже, як вони вважають, хімічні сполуки не проникають всередину фрукта.