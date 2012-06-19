Дієтологи склали найздоровіше меню

Практично кожен рік експерти знаходять нову страву або суперпродукт, що відрізняється надзвичайною користю. Як раз, в ході останнього дослідження Leatherhead Food Research вчені вирішили скласти ідеальне меню.

У список відібраних страв входять свіжий і копчений лосось (багатий кислотою омега-3 і докозагексаєнової кислотою, корисної для судин, серця і мозку). До риби - листовий салат з оливковою олією (дозволяє контролювати холестерин), пише OPEN.BY.

Запіканка з куркою, сочевицею і овочами - ідеальний вибір для основної страви блюда. Протеїн, що там міститься, дає можливість наростити м`язову масу, а пантотенова кислота з сочевиці зменшує втому і сприяє розумовій діяльності.

На десерт дослідники пропонують йогуртовий пудинг з волоськими горіхами і не містить цукру. За словами дієтологів, такий десерт не нашкодить зубам. Горіхи ж позитивно позначаються на еластичності судин.

Також вчені розробили спортивний напій. Серед його компонентів можна знайти біотин, кальцій, цинк, хром, мідь, залізо, калій, селен та магній. Біотин, наприклад, корисний для метаболізму, нервової системи, шкіри, волосся, а кальцій - для кісток і м`язів. Альтернатива для тих, що худнуть - ягідний шейк (замість одного прийому їжі).

Якщо ж проблема з вагою не стоїть гостро, а на вулиці холодно або темно, варто випити шоколад. У ньому міститься мелатонін, який регулює режим сну. Також дієтологи радять запастися вугіллям для боротьби з метеоризмом.