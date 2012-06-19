Як вижити водію у спеку: поради експертів

Державтоінспекція рекомендує водіям планувати свої поїздки, особливо на великі відстані, з урахуванням спекотної погоди.

Як ідеться у повідомленні прес-служби Управління ДАІ МВС України, водіям слід брати з собою прохолодну воду в достатній кількості і необхідні ліки, намагатися вдягати в дорогу вільний, нещільний одяг, уникати вживання жирної і солоної їжі.

Паркуватися по можливості варто у тіні, а перед початком руху обов`язково провітрювати салон автомобіля.

Також не слід залишати дітей і тварин у закритому авто, навіть на короткий час.

Перед поїздкою водії мають обов’язково перевіряти технічний стан своїх автомобілів. У спекотну погоду особливу увагу потрібно звертати на систему охолодження двигуна, рівень мастила, стан гальмівних колодок і тиск у шинах.

Ще один негативний фактор переважно літнього періоду – поява на дорогах водіїв, які керують автомобілем у стані втоми. У період відпусток водії часто проводять за кермом по 10-12 годин без перерви на відпочинок, що нерідко призводить до негативних наслідків. Минулого тижня у ДТП на Дніпропетровщині загинуло п`ятеро осіб. За однією з версій, яку розглядають правоохоронці, водій міг заснути за кермом.

Перед поїздкою на далекі відстані варто дотриматися таких рекомендацій:

тривалість сну перед поїздкою повинна бути не менше семи годин;

не слід приймати заспокоюючих ліків;

робіть 15-хвилинні перерви на відпочинок кожні дві години;

не намагайтеся проїхати відразу 500-600 км без зупинки;

якщо ви палите, частіше провітрюйте салон;

не переїдайте перед дорогою;

найкращий спосіб боротьби з втомою – це сам сон. Якщо ви відчуваєте що засинаєте, зупиніться у безпечному місці, на майданчику відпочинку або на широкому узбіччі і подрімайте хоча б 15-30 хвилин.

Правила дорожнього руху забороняють водієві керувати транспортним засобом у стані стомлення (п. 2.9 б ПДР України).