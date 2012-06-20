Як гормони впливають на вагу?

Найчастіше люди, які страждають від надлишкової ваги, грішать неправильним харчуванням і відсутністю фізичних навантажень.

Але в чому причина, якщо ти займаєшся собою та стежиш за харчуванням, а схуднути ніяк не вдається? А іноді ще гірше - постійно поправляєшся.

Гормональний дисбаланс є однією з найчастіших причин різкого збільшення ваги. Вага й гормони тісно пов`язані і при гормональному дисбалансі маса тіла збільшується.

Давай розглянемо, які гормони впливають на твою вагу.

Естроген

Естроген виробляється в яєчниках і відіграє важливу роль у забезпеченні щомісячної овуляції. Зниження його рівня й концентрації в організмі жінки безпосередньо призводить до збільшення ваги. Якщо яєчники знижують вироблення естрогену, то організм намагається отримати його з інших джерел. Жирові клітини мають здатність синтезувати жіночий гормон і коли є дисбаланс у рівні естрогену, організм реагує на це шляхом перетворення калорій на жирові клітини. Починається доволі швидке нагромадження жирових відкладень. У період менопаузи рівень естрогену зменшується і це впливає на збільшення ваги у жінок.

Тестостерон

У чоловіків тестостерон виробляється яєчками, а в жінок яєчниками й наднирковими залозами. Зниження рівня цього гормону призводить до втрати м`язової маси і надалі до вповільнення метаболізму. Кінцевим результатом є збільшення жирового прошарку. Рівень гормону особливо швидко знижується в період менопаузи.

Прогестерон

Ще один гормон, який виробляють яєчники. Він не має прямого впливу на збільшення маси тіла, але побічно може призвести до такої проблеми. Прогестерон допомагає виводити з організму зайву рідину, і коли його рівень знижується, це призводить до утворення набряків і збільшення ваги.

Андрогени

Гормони андрогени відповідають за енергію, фізичну силу, витривалість і життєвий тонус. Вони розвивають і зміцнюють м`язову тканину, зменшують відкладення жиру й целюліту та забезпечують сексуальний потяг. Дисбаланс андрогенів призводить до відкладення жирового прошарку в ділянці живота та зменшення м`язового тонусу.

Інсулін

Резистентність до інсуліну часто спостерігається у жінок, які наближаються до 48-55 років. У цьому випадку організм перетворює кожну калорію на жир. Це один із найбільш очевидних гормональних чинників, що призводять до різкого збільшення ваги у жінок.

Кортизол

Один із гормонів, що впливають на вагу. Виробляється наднирковими залозами та досягає піка своєї концентрації рано-вранці. Найнижчий рівень припадає на нічний час. Кортизол відіграє важливу роль у роботі організму. Він бере участь у нормалізації артеріального тиску та сприяє швидкому метаболізму жирів і вуглеводів, забезпечуючи енергією все тіло. Стимулює вироблення інсуліну для підтримки цукру в крові.

У фізіологічних умовах стресу концентрація кортизолу збільшується. Це часто призводить до збільшення ваги. Надлишковий жир у великій кількості накопичується в ділянці живота, що впливає на розвиток серцево-судинних захворювань, інфарктів і інсультів. Кортизол часто називають гормоном стресу, бо він експлікує зв`язок між гормонами стресу та збільшенням ваги.

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