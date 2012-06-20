Фрукти з кісточкою захистять від діабету
12:17, 20 червня 2012Зарубіжні новини
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Персики, сливи, нектарин
Включення в раціон кісточкових фруктів (персиків, слив, нектаринів) знижує ризик розвитку метаболічного синдрому. До такого висновку прийшли учені з Техаського агрономічного дослідницького центру.
На тлі метаболічного синдрому, як відомо, часто розвиваються серцево-судинні захворювання і цукровий діабет.
До складу кісточкових фруктів входять фенольні сполуки, які, залежно від типу, можуть змінювати експресію генів і білків, встановили учені. Різні типи фенольних сполук впливають на різні види клітин і різні ланки патогенезу.
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