Фрукти з кісточкою захистять від діабету

Включення в раціон кісточкових фруктів (персиків, слив, нектаринів) знижує ризик розвитку метаболічного синдрому. До такого висновку прийшли учені з Техаського агрономічного дослідницького центру.

На тлі метаболічного синдрому, як відомо, часто розвиваються серцево-судинні захворювання і цукровий діабет.

До складу кісточкових фруктів входять фенольні сполуки, які, залежно від типу, можуть змінювати експресію генів і білків, встановили учені. Різні типи фенольних сполук впливають на різні види клітин і різні ланки патогенезу.

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