Волосся людини зберігають повну карту його пересувань

Вчені з Університету Аляски в Фербенксі навчилися створювати точні карти пересувань людини, аналізуючи його волосся.

Метод заснований на тому, що унікальний для кожної місцевості ізотопний склад води відбивається на атомарному складі волосся при попаданні цієї вологи в організм людини. Незважаючи на те, що багато людей п`ють бутильовану воду і їдять привезені з тропіків банани, волосся в 100% випадків містять ізотопний слід води з тих місць, де людина прожила хоча б кілька днів, йдеться у повідомленні вчених, пишуть РИА Новости.

Волосся зберігає хімічний слід всіх речовин, які потрапляють в організм людини, в тому числі з продуктами, вжитими в їжу, і напоями. Завдяки цьому, за результатами ізотопного аналізу можна скласти карту переміщень людини за останні кілька років з прив`язкою до водойм, поблизу яких він прожив хоча б тиждень. Вода, яка щодня потрапляє в організм людини, має унікальний «слід» географічної місцевості. Ізотопний (атомарний) склад води зберігається при будь-яких рівнях фільтрації та очищення.

«Як тільки людина починає по-іншому харчуватися або пити іншу воду - ізотопний склад у волоссі змінюється», - сказала автор методики, співробітниця університету Оттави Мішель Чартренд.

За чотири роки Чартренд зібрала більше 500 зразків волосся у людей, що живуть в різних регіонах Канади. За підсумками лабораторних аналізів вона склала «ізотопну карту» країни, яка може допомогти поліції в розслідуванні злочинів.

Строк, за який можна простежити переміщення людини, залежить, насамперед, від довжини волосся. Чим коротше їх зістригають, тим ближче «горизонт» минулого, куди можуть заглянути вчені. Крім цього, має значення швидкість їхнього росту. Для ізотопного аналізу, як пояснила Чартренд, пасмо волосся розрізається на рівні шматочки, наприклад, по сантиметру - аналізуючи хімічний склад за рівні проміжки часу, відстежити його зміни нескладно.