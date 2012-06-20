Гранатовий сік – напій для кохання

Склянка гранатового соку в день – кращий напій-афродизіак. До такого висновку прийшли вчені з Університету Королеви Маргарет, Едінбург, Шотландія.

У новому дослідженні брали участь 58 добровольців у віці 21-64 року. Протягом 2-х тижнів вони щодня випивали по 1-ій склянці гранатового соку. Експерти зафіксували у них зростання рівня гормону тестостерону на 16-30%, який підвищує сексуальне бажання у представників обох статей.

Крім того, гранатовий сік сприяє гарному настрою і допомагає боротися зі стресом, стверджують автори дослідження.

likar.info