Сперечаючись з рідними, дитина вчиться відстоювати себе

Підлітки, які регулярно вступають у вербальні баталії з батьками, краще справляються з тиском, який чиниться на них однолітками. В результаті вони рідше стикаються з алкоголем і наркотиками, пише Меддейлі з посиланням на дослідження Університету Вірджинії.

Більш того, суперечки дозволяють підліткам відточити навик переговорів, підвищити свій авторитет в очах дорослих. Фахівці зробили ці висновки, переглянувши відео і аудіозаписи, на яких було записано, як 150 тринадцятирічних підлітків лаялися з матерями.

Через три роки вчені опитали підлітків. Експерти хотіли з`ясувати, пробували ті наркотики або спиртне. Виявилося, ті підлітки, відчували себе під час сварок цілком упевнено, і аргументовано відстоювали позицію, частіше відмовлялися від вживання алкоголю і наркотиків.

На думку професора Джозефа Алена, керівника відповідного дослідження, сім`я стає для підлітка подобою тренувального майданчика. Саме в сім`ї він навчається, як взаємодіяти з іншими. Тому батьки, в свою чергу, повинні детально продумувати свою аргументацію в суперечці з дитиною.