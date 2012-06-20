У Франції в банку в заручники взяли кілька осіб
14:07, 20 червня 2012Зарубіжні новини
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Будівля оточена поліцією
В одному з банків у Тулузі на південному заході Франції невідомий взяв кілька чоловік у заручники.
Як повідомляє радіо «Свобода», чоловік озброєний. Він заявляє, що пов`язаний з «Аль-Каїдою». Які вимоги він висуває і скільки людей утримує - поки що невідомо.
Будівля банку оточена поліцією.
У березні в Тулузі ісламіст Мохаммед Мера застрелив чотирьох чоловік біля єврейської школи. Він був убитий при штурмі його квартири поліцією.
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